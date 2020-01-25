Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций. Соответствующее поручение было дано по итогам пресс-конференции главы государства, прошедшей 19 декабря 2019 г. Полный список поручений Путина был опубликован на сайте Кремля только вечером 24 января.
Отчитаться о результатах проверки Генпрокуратура должна до 31 марта 2020 г. Ответственным за проверку президент назначил генпрокурора России Игоря Краснова, возглавившего надзорное ведомство 22 января.
Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии 5 сентября 2019 г. Активист был признан виновным по ст. 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Виновным Котов себя не считает. По его мнению, он приговорен к реальному сроку за участие в мирных акциях протеста.
К административной ответственности за участие в протестных акциях Котов привлекался четыре раза: 2 марта 2019 г. (в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова), 13 мая 2019 г. (в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»), 12 июля 2019 г. (в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова) и 10 августа 2019 г. (в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы). Обвинение в суде настаивало, что Котов не сделал необходимых выводов после привлечения его к административной ответственности, неуважительно отнесся к ценностям, охраняемым Конституцией, и продемонстрировал пренебрежительное отношение к органам власти и обществу.
В октябре 2019 г. Мосгорсуд оставил в силе приговор Котову. В декабре прошлого года Котов подал в Конституционный суд жалобу на положения закона, позволяющие приговорить человека к тюремному сроку за многократные нарушения правил проведения митингов, даже если при этом не был причинен вред здоровью или имуществу.
Следствие и суд по делу Котова прошли в рекордно короткие сроки: активиста задержали 12 августа прошлого года, через три дня расследование было завершено. На ознакомление с делом ему отвели четыре неполных дня, сам судебный процесс длился два дня.
Первым осужденным по ст. 212 УК был активист Ильдар Дадин. Суд приговорил его к двум годам колонии, однако приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1. Тогда суд пояснил, что лишать свободы по данной статье можно только в том случае, если из-за действий обвиняемого протестная акция не была мирной или во время нее был причинен вред здоровью или имуществу.