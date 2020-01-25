Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Первым осужденным по ст. 212 УК был активист Ильдар Дадин. Суд приговорил его к двум годам колонии, однако приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1. Тогда суд пояснил, что лишать свободы по данной статье можно только в том случае, если из-за действий обвиняемого протестная акция не была мирной или во время нее был причинен вред здоровью или имуществу.