Общество

Осужденный за нарушения на митингах Котов подал жалобу в Конституционный суд

Его осудили за то, что не является преступлением, доказывает активист
Анастасия Корня
Константин Котов (на фото), осужденный к четырем годам колонии за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста подал в Конституционный суд&nbsp; жалобу /Мария Эйсмонд для Ведомостей

Константин Котов, осужденный Тверским районным судом к четырем годам колонии за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста (статья 212.1 УК), подал в Конституционный суд (КС) жалобу на положения закона, позволяющие отправить человека за решетку за многократные нарушения правил проведения митингов, даже если это не сопровождалось причинением существенного вреда здоровью или имуществу.

Об этом сообщили адвокаты Котова Мария Эйсмонт и Сергей Голубок, представляющие его в КС. В своей жалобе (есть у «Ведомостей») Котов утверждает, что спорная статья УК нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний, гарантированное статьей 31 Конституции, и конституционное право не нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не было правонарушением, гарантированное 54-й статьей Основного закона.

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