Осужденный за нарушения на митингах Котов подал жалобу в Конституционный суд

Об этом сообщили адвокаты Котова Мария Эйсмонт и Сергей Голубок, представляющие его в КС. В своей жалобе (есть у «Ведомостей») Котов утверждает, что спорная статья УК нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний, гарантированное статьей 31 Конституции, и конституционное право не нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не было правонарушением, гарантированное 54-й статьей Основного закона.