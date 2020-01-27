Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову

Как и в деле Дадина, Конституционный суд не нашел оснований для признания ст. 212.1 УК неконституционной, однако сформулировал обязательные условия ее применения. В частности, отмечается в определении, назначая Котову почти максимальную для данной статьи санкцию, суд исходил из того, что его действия представляют реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной̆ безопасности. При этом суд не касался вопросов о том, был ли причиненный или реально угрожающий вред существенным и утратило ли проводимое публичное мероприятие мирный характер вследствие нарушения заявителем порядка его организации либо проведения. Однако именно оценка соответствующих доказательств в данном случае являются необходимым условием применения такой санкции, как лишение свободы, настаивает суд. «Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК Российской Федерации, исключено», – говорится в решении суда. Иное, по сути, означало бы, что Тверской суд преодолел постановление Конституционного суда, что недопустимо.