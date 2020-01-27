Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову
Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса). Об этом говорится в определении Конституционного суда, которое опубликовано в понедельник на его сайте.
Суд сослался на правовые позиции, ранее сформулированные им в решении по делу Ильдара Дадина. Из них следует, что одним из признаков состава преступления по этой статье является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.). Но реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела, настаивает суд. При этом неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта) не могут расцениваться как такого рода угроза, — говорится в определении суда.
В сентябре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии 5 сентября 2019 г. До этого момента единственным осужденным по статье 212.1 (на два года) оставался Дадин, но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. КС признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции. Тогда суд указал, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.
В конце декабря Котов также подал жалобу в Конституционный суд. Он доказывал, что положения закона, позволяющие отправить человека за решетку за многократные нарушения правил проведения митингов, даже если это не сопровождалось причинением существенного вреда здоровью или имуществу, нарушают его конституционное право на свободу собраний.
Кроме того, на прошлой неделе президент Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции поручил Генпрокуратуре проверить законность вынесенного Котову приговора (срок исполнения поручения — 31 марта этого года).
Как и в деле Дадина, Конституционный суд не нашел оснований для признания ст. 212.1 УК неконституционной, однако сформулировал обязательные условия ее применения. В частности, отмечается в определении, назначая Котову почти максимальную для данной статьи санкцию, суд исходил из того, что его действия представляют реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной̆ безопасности. При этом суд не касался вопросов о том, был ли причиненный или реально угрожающий вред существенным и утратило ли проводимое публичное мероприятие мирный характер вследствие нарушения заявителем порядка его организации либо проведения. Однако именно оценка соответствующих доказательств в данном случае являются необходимым условием применения такой санкции, как лишение свободы, настаивает суд. «Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК Российской Федерации, исключено», – говорится в решении суда. Иное, по сути, означало бы, что Тверской суд преодолел постановление Конституционного суда, что недопустимо.
Это хорошая новость, радуется адвокат Котова Мария Эйсмонт. Правда, напоминает она, на свободу Котов может выйти только после пересмотра дела.
В случае с Дадиным Верховный суд пересмотрел дело активиста всего через две недели после публикации решения Конституционного суда, отменив обвинительный приговор и постановив немедленно освободить заключенного.
Отмена приговора Котову со ссылкой на определение КС по Дадину — это прямое указание, что с «Московским делом» перестарались, считает руководитель международной Агоры Павел Чиков. Он отмечает, что Конституционный суд буквально «за два дня» рассмотрел жалобу, лежавшую там с декабря. Нет сомнений, что суд сработал наперегонки с генпрокурором Красновым, которому было давно право проявить милость и инициировать отмену приговора, заключает Чиков.