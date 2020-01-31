Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Верховный суд отказался рассматривать ходатайство защиты Константина Котова, поданное председателю суда Вячеславу Лебедеву. В нем содержалась просьба незамедлительно обратиться с представлением в президиум об отмене приговора активисту, осужденному к четырем годам колонии за неоднократное участие в митингах, и прекращении его уголовного преследования. Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Однако Верховный суд решил, что пересмотр дела — вне его юрисдикции. В своем определении (копия есть у «Ведомостей») суд ссылается на ст. 413 УПК России, в соответствии с которой новым обстоятельством является, признание Конституционным Судом закона, примененного в данном деле, не соответствующим Конституции. Но такого решения по делу Котова не принималось. А сформулированные Конституционным судом в отказном определении правовые позиции и предписание о пересмотре «могут быть реализованы путем обращения с кассационной жалобой во Второй кассационный суд общей юрисдикции».
Адвокат Котова Мария Эйсмонт говорит, что жалоба в кассацию уже подана. В электронной базе суда данных о ней пока нет.
Котов стал вторым человеком, осужденным по ст. 212.1 УК (неоднократное участие в несанкционированных массовых мероприятиях). До этого момента единственным осужденным по этой статье оставался активист Ильдар Дадин, и его приговор был отменен после того, как в 2017 г. КС признал такое применение статьи противоречащим Конституции. В деле Котова Конституционный суд сослался на правовые позиции, сформулированные в решении по делу Дадина. По его мнению, сама статья 212.1 УК не противоречит Конституции, но применение ее противоречит ранее выявленному им конституционно-правовому смыслу: одним из признаков состава преступления по этой статье является угроза причинения вреда здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку и безопасности. Но реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела. Сами по себе неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта), не могут расцениваться как такого рода угроза, говорилось в определении Конституционного суда.
Приговор Дадину пересматривал именно Верховный суд, вспоминает его адвокат Ксения Костромина. Причем события после оглашения решения Конституционного суда развивались стремительно: 10 февраля было оглашено решение Конституционного суда, а уже 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановил освободить Дадина из колонии и признал его право на реабилитацию.
Срок рассмотрения кассационной жалобы — до двух месяцев с момента поступления, и все это время Котову придется провести в колонии.
Не вполне понятно, что именно смутило Верховный суд в в определении Конституционного суда по жалобе Котова, отмечает доцент Российского госуниверситета правосудия Ольга Кряжкова. Если Верховный суд имеет ввиду только то, что КС не объявил статью 212.1 УК неконституционной, то отказ признать такое решение новым обстоятельством отличается от прежней практики Верховного суда.
УПК, напоминает она, считает новым обстоятельством для пересмотра уголовного дела признание Конституционным судом закона, применённого в данном деле, «не соответствующим Конституции». Других упоминаний о решении КС как основании для пересмотра дел там нет. Но в деле Дадина Конституционный суд также не признал статью 212.1 УК противоречащей Конституции, а разъяснил правоприменителям её конституционно-правовой смысл, и Верховный суд всё-таки пересмотрел приговор Дадину в связи с постановлением КС как новым обстоятельством. Возможно, что дело обстоит в форме решения КС по жалобе Котова — определение, а не постановление. Но и это, исходя из УПК, не является основанием для отказа в пересмотре дела по новым обстоятельствам. Статус определений КС с позитивным содержанием вообще нигде не урегулирован, говорит эксперт. Это явление было изобретено самим Конституционным судом, и в последние годы КС не так часто их выносит, в особенности с указанием на пересмотр дела заявителя. «Сейчас возможно утверждать, пожалуй, лишь одно: обе высшие судебные институции не использовали по-максимуму свои возможности урегулировать ситуацию с делом Котова», заключает эксперт.