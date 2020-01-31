Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

УПК, напоминает она, считает новым обстоятельством для пересмотра уголовного дела признание Конституционным судом закона, применённого в данном деле, «не соответствующим Конституции». Других упоминаний о решении КС как основании для пересмотра дел там нет. Но в деле Дадина Конституционный суд также не признал статью 212.1 УК противоречащей Конституции, а разъяснил правоприменителям её конституционно-правовой смысл, и Верховный суд всё-таки пересмотрел приговор Дадину в связи с постановлением КС как новым обстоятельством. Возможно, что дело обстоит в форме решения КС по жалобе Котова — определение, а не постановление. Но и это, исходя из УПК, не является основанием для отказа в пересмотре дела по новым обстоятельствам. Статус определений КС с позитивным содержанием вообще нигде не урегулирован, говорит эксперт. Это явление было изобретено самим Конституционным судом, и в последние годы КС не так часто их выносит, в особенности с указанием на пересмотр дела заявителя. «Сейчас возможно утверждать, пожалуй, лишь одно: обе высшие судебные институции не использовали по-максимуму свои возможности урегулировать ситуацию с делом Котова», заключает эксперт.