Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

Обвал на мировых рынках случился после переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые закончились провалом. Сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Это произошло из-за позиции российских властей, которые отказались усугублять ограничения. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30% на бирже ICE в Лондоне. Ее минимальная цена к 7.29 мск составила $31,29 за баррель, максимальной отметки в $37,06 за баррель достигла к 12:57 мск.