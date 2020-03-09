Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка
Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter. Среди других причин падения американский лидер назвал «фейк ньюс».
К обвалу мировых цен на нефть Трамп отнесся с одобрением. «Хорошо для потребителей, цены на топливо снижаются», – написал президент.
9 марта американские рынки открылись падением индексов: в первые минуты торгов S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones – на 7%, индекс NASDAQ уменьшился на 6,86%. Обвал индексов привел к 15-минутному приостановлению торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего спад несколько замедлился. Аналогичную динамику сегодня демонстрировали европейские и азиатские площадки. Торги валютой на Московской бирже не проводились из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта.
Обвал на мировых рынках случился после переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, которые закончились провалом. Сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Это произошло из-за позиции российских властей, которые отказались усугублять ограничения. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30% на бирже ICE в Лондоне. Ее минимальная цена к 7.29 мск составила $31,29 за баррель, максимальной отметки в $37,06 за баррель достигла к 12:57 мск.