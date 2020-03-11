BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Недвижимость оформлена на три оффшора. Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) считают, что дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. Бывший зять Назарбаева попал в опалу начале нулевых, был заочно осужден, арестован в Австрии и найден мертвым в тюремной камере в 2015 г. По словам адвоката собственников Клэр Монтгомери, Дарига Назарбаева и Рахат Алиев развелись в 2007 г., поэтому тот не может быть связан с недвижимостью, купленной в 2008 г. На публичном судебном разбирательстве настояла NCA, сказала адвокат в суде.