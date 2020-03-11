BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники первого президента Казахстана оспаривают в Высоком суде Лондона арест принадлежащей им недвижимости — двух особняков и квартиры. Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.
Собственниками двух домов и квартиры являются Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн. Как пишет BBC, судья разрешила назвать собственников недвижимого имущества публично, не смотря на возражения с их стороны.
Недвижимость оформлена на три оффшора. Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) считают, что дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. Бывший зять Назарбаева попал в опалу начале нулевых, был заочно осужден, арестован в Австрии и найден мертвым в тюремной камере в 2015 г. По словам адвоката собственников Клэр Монтгомери, Дарига Назарбаева и Рахат Алиев развелись в 2007 г., поэтому тот не может быть связан с недвижимостью, купленной в 2008 г. На публичном судебном разбирательстве настояла NCA, сказала адвокат в суде.
Недвижимость арестовали по британскому закону «О доходах неустановленного происхождения». Если владельцы имущества объяснят происхождение средств, то его арест отменят. В противном случае — недвижимость конфискуют и продадут на аукционе. Ее нынешняя рыночная стоимость значительно превышает $100 млн. Это второй случай судебного разбирательства по ордеру на арест имущества. Первый был выписан в 2018 г. жене госбанкира из Азербайджана Замире Гаджиевой. Ее муж осужден на родине за хищения. Гаджиева оспорила ордер, но суд отклонил возражения.