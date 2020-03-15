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Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о чрезвычайном положении в стране из-за коронавируса. Режим ЧП будет действовать с 16 марта по 15 апреля.

Документ предполагает, что в стране будут приняты следующие меры:

  • создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения;

  • усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

  • ограничено функционирование крупных объектов торговли;

  • приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других мест массового скопления людей;

  • введен карантин, проведены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

  • запрещены зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия;

  • ограничены въезд в Казахстан и выезд за рубеж;

  • выделены средства из резерва правительства на обеспечение режима чрезвычайного положения;

  • усилен контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, а также от соблюдения карантинного режима.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.

В Казахстане на момент публикации было выявлено шесть заболевших коронавирусом, из них два — за последние сутки.

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