Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о чрезвычайном положении в стране из-за коронавируса. Режим ЧП будет действовать с 16 марта по 15 апреля.
Документ предполагает, что в стране будут приняты следующие меры:
создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения;
усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
ограничено функционирование крупных объектов торговли;
приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других мест массового скопления людей;
введен карантин, проведены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия;
запрещены зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия;
ограничены въезд в Казахстан и выезд за рубеж;
выделены средства из резерва правительства на обеспечение режима чрезвычайного положения;
усилен контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, а также от соблюдения карантинного режима.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.
В Казахстане на момент публикации было выявлено шесть заболевших коронавирусом, из них два — за последние сутки.