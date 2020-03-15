Путин создал рабочую группу для борьбы с коронавирусом

По данным на 15 марта, в России зафиксировано 63 случая заболевания новой инфекцией, в том числе 33 случая – в Москве. Режим повышенной готовности введен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах, например в Московской и Ленинградской областях, а также в Хабаровском крае. Такой режим предусматривает, например, ограничения на массовые мероприятия, а также карантин на две недели для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.