Путин создал рабочую группу для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Рабочую группу поручено возглавить мэру Москвы Сергею Собянину.
Также президент включил в состав группы первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьеров Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко, некоторых министров и руководителей других ведомств. Путин рекомендовал руководителям регионов, на территории которых выявлены угрозы распространения коронавируса, принять участие в деятельности новой рабочей группы.
По данным на 15 марта, в России зафиксировано 63 случая заболевания новой инфекцией, в том числе 33 случая – в Москве. Режим повышенной готовности введен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах, например в Московской и Ленинградской областях, а также в Хабаровском крае. Такой режим предусматривает, например, ограничения на массовые мероприятия, а также карантин на две недели для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.