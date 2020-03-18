Страны ЕС договорились срочно разблокировать внутренние границы союза
Лидеры стран ЕС договорились о необходимости как можно скорее разблокировать внутренние границы союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после видеосаммита, на котором обсуждался этот вопрос. Из-за кризиса с распространением коронавируса многие страны Шенгенского пространства закрыли свои границы для иностранцев, включая граждан ЕС, что привело к заторам на внутренних границах союза.
По словам главы Еврокомиссии, на границах застряло слишком много людей, которые не могут попасть домой. Также там образовались транспортные пробки, в которых простаивают фуры с грузами, необходимыми для функционирования внутреннего рынка ЕС, добавила Урсула фон дер Ляйен. Среди лидеров стран ЕС популярной оказалась идея «зеленых коридоров» для быстрого пропуска грузов через внутренние границы, сообщила она.
На видеосаммите лидеры стран ЕС поддержали директивы Еврокомиссии, заявила Урсула фон дер Ляйен. «Контроль должен быть более гибким, более адресным, оставлять путь потокам товаров и тем людям, которым необходимо срочно пересечь границу», – сказала она, отметив, что о полной отмене контроля на внутренних границах в ЕС речь не идет.
Накануне лидеры стран Евросоюза договорились о закрытии внешних границ еврозоны на 30 дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в соответствии с планом, представленным 16 марта Урсулой фон дер Ляйен. Запрет не должен коснуться стран Европейской ассоциации свободной торговли (Норвегии, Исландии и Лихтенштейна), а также выходящей из ЕС Великобритании.