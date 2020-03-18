Страны ЕС договорились срочно разблокировать внутренние границы союза

По словам главы Еврокомиссии, на границах застряло слишком много людей, которые не могут попасть домой. Также там образовались транспортные пробки, в которых простаивают фуры с грузами, необходимыми для функционирования внутреннего рынка ЕС, добавила Урсула фон дер Ляйен. Среди лидеров стран ЕС популярной оказалась идея «зеленых коридоров» для быстрого пропуска грузов через внутренние границы, сообщила она.