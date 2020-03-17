ЕС закрывает внешние границы еврозоны

Коронавирус нового типа был зафиксирован у более чем 167 000 человек по всему миру, число смертей от болезни COVID-19 превысило 6600, сообщает Всемирная организация здравоохранения в ежедневном бюллетене. Эпицентром пандемии в настоящее время является Европа. Несмотря на вхождение в Шенгенскую зону, Италия, Германия и другие члены ЕС уже закрыли границы в попытках сдержать распространение вируса.