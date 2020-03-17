ЕС закрывает внешние границы еврозоны
Лидеры стран Евросоюза договорились о закрытии внешних границ еврозоны на 30 дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает Reuters слова президента Европейского совета Шарль Мишель. Технические вопросы закрытия границ остаются за каждой из стран Евросоюза отдельно, отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Запрет не коснется стран Европейской ассоциации свободной торговли (Норвегии, Исландии и Лихтенштейна), а также выходящей из ЕС Великобритании, передает DW слова канцлера Германии Ангелы Меркель.
План закрыть границы еврозоны был представлен накануне Урсулой фон дер Ляйен, Великобритании предлагалось согласиться с ним.
Коронавирус нового типа был зафиксирован у более чем 167 000 человек по всему миру, число смертей от болезни COVID-19 превысило 6600, сообщает Всемирная организация здравоохранения в ежедневном бюллетене. Эпицентром пандемии в настоящее время является Европа. Несмотря на вхождение в Шенгенскую зону, Италия, Германия и другие члены ЕС уже закрыли границы в попытках сдержать распространение вируса.