Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Суд также оштрафовал Дрыманова на 196 млн руб. и лишил его звания генерала и права занимать должности в органах госвласти на протяжении семи лет после освобождения. Суд также обязал Дрыманова вернуть медаль за заслуги перед отечеством II степени.
Двух других фигурантов дела – бывшего руководителя управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и экс-начальника управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, ранее осужденного по другому делу о коррупции, – приговорили к 10 и 14 годам колонии соответственно. Суд также назначил им штрафы: Крамаренко – 195 млн руб., Максименко – 250 млн руб. На заседании судья огласила только вводную и резолютивную части приговора, так как некоторые материалы дела имеют гриф «совершенно секретно».
Следствие считает, что Дрыманов совместно с Никандровым и Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял бывший руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко. По версии следствия, они получили $1 млн взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Дрыманову также было предъявлено обвинение в получении еще одной взятки в размере около 500 000 руб. Ее он якобы получил от Никандрова за продвижение по службе. Прокурор требовал в суде приговорить Дрыманова к 16 годам колонии, Максименко – к 17 годам, Крамаренко – к 14 годам.