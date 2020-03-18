Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Следствие считает, что Дрыманов совместно с Никандровым и Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял бывший руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко. По версии следствия, они получили $1 млн взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Дрыманову также было предъявлено обвинение в получении еще одной взятки в размере около 500 000 руб. Ее он якобы получил от Никандрова за продвижение по службе. Прокурор требовал в суде приговорить Дрыманова к 16 годам колонии, Максименко – к 17 годам, Крамаренко – к 14 годам.