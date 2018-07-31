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Мосгорсуд признал законным арест генерала Дрыманова

Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание прошло в закрытом режиме. «Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 июля оставить без изменений», – указывается в решении суда, на которое ссылается агентство. Таким образом, Дрыманов останется под стражей минимум до 12 сентября. Генерал и адвокат просили поменять меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Дрыманов участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где он находится под стражей. Из оглашенных в Лефортовском суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества – крупного и особо крупного (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дрыманов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в середине июля. Перед началом заседания, где выносилось решение о мере пресечения для генерала, он заявил, что не признает вину и «готов к процессуальному сражению». В течение последнего года Дрыманов находился в центре коррупционного скандала. Его фамилия фигурировала в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).