У сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве. По данным собеседника издания, положительный результат теста пришел 25 марта, с 26 марта сотрудник не ходит на работу, болезнь проходит без симптомов.
В аппарате правительства «Ведомостям» подтвердили, что у одного из сотрудников может быть коронавирус. Его тесты отправлены на дополнительную проверку, сам сотрудник уже на карантине, уточнила пресс-служба. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена полная дезинфекция, а контактировавшие с ним взяты под наблюдение.
В стране, по данным оперативного штаба на 26 марта, коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве – 546. Кроме Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). 29 человек выздоровели.