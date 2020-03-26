У сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

В аппарате правительства «Ведомостям» подтвердили, что у одного из сотрудников может быть коронавирус. Его тесты отправлены на дополнительную проверку, сам сотрудник уже на карантине, уточнила пресс-служба. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена полная дезинфекция, а контактировавшие с ним взяты под наблюдение.