Росавиацию назначили ответственным за рейсы для вывоза иностранцев
Росавиацию назначили организацией, ответственной за рейсы для вывоза иностранцев из России. Об этом говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства.
Агентству воздушного транспорта премьер поручил и решение вопросов с посадкой иностранных самолетов для дозаправки и технического обслуживания. В поручении указываются грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные рейсы, перегоны пустых судов и транзитные полеты. По перелетам других категорий решение уполномочили принимать правительство России.
С 27 марта полностью Росавиация прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключение сделали только для вывоза россиян из зарубежья, а также почтовых, грузовых, санитарных, гуманитарных и транзитных рейсов.
В России заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, выявлено у 840 человек в 56 регионах страны, по данным оперативного штаба. За последние сутки было зафиксировано 182 случая – это рекордный для России суточный прирост инфицированных. По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, в мире насчитывается 416 686 случаев заражения коронавирусом в 196 странах. Из них более 18 500 случаев с летальным исходом.