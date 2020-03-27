Европарламент проголосовал за поддержку экономики на 37 млрд евро
Европарламент одобрил пакет предложенных Еврокомиссией мер по поддержке экономики и борьбе с пандемией коронавируса. Им предусматривается помощь в размере 37 млрд евро для пострадавших от коронавируса людей, компаний и отраслей.
За эти расходы проголосовали 683 депутата, против ‒ один, четверо воздержались, сообщается в пресс-релизе Европарламента. Депутаты (671 голос) также проголосовали за увеличение Фонда солидарности Евросоюза до 800 млн евро. Эти средства направят на компенсацию расходов в здравоохранении в 2020 г.
Еще 686 голосов получило предложение о смягчении правил выделения слотов (время на обслуживание рейса по прилету и вылету) авиакомпаниям в аэропортах. Перевозчики могут их потерять, если не используют, это правило предполагается смягчить на период до 24 октября 2020 г. Теперь эти меры предстоит утвердить Совету Европы.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, в мире насчитывается 416 686 случаев заражения коронавирусом в 196 странах. Из них более 18 500 случаев с летальным исходом. Кроме США, Китая и Италии в лидерах по количеству заболевших ‒ Испания, Германия и Франция. В России заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, выявлено у 840 человек в 56 регионах страны, по данным оперативного штаба. За предыдущие сутки было зафиксировано 182 случая – это рекордный для России суточный прирост инфицированных.