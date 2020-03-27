Европарламент проголосовал за поддержку экономики на 37 млрд евро

По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, в мире насчитывается 416 686 случаев заражения коронавирусом в 196 странах. Из них более 18 500 случаев с летальным исходом. Кроме США, Китая и Италии в лидерах по количеству заболевших ‒ Испания, Германия и Франция. В России заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, выявлено у 840 человек в 56 регионах страны, по данным оперативного штаба. За предыдущие сутки было зафиксировано 182 случая – это рекордный для России суточный прирост инфицированных.