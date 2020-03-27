Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус
В понедельник, 30 марта, все депутаты Госдумы будут проходить тесты на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутатов от ЛДПР и КПРФ, а также в аппаратах фракций «Единой России» и «Српаведливой России». Информацию довели до депутатов по линии фракции, сказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Подтвержденных случаев заражения среди депутатов Госдумы нет. 12 марта председатель Владимир Володин отправил на карантин депутата ЛДПР Сергея Катаносова и аннулировал его пропус, 17 марта ЛДПР внесла постановление о лишении его мандата. Катаносов вернулся из Франции и три дня появлялся на заседаниях.
В России к 26 марта обнаружили 840 случаев заражения коронавирусом, двое пациентов скончалось. На Москву приходится 546 больных COVID-19, на Московскую область – 41. Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщала Всемирная организация здравоохранения 26 марта. Университет Джона Хопкинса, ведущий подсчеты в реальном времени, сообщает о более чем 532 000 случаях.