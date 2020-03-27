Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус

В понедельник, 30 марта, все депутаты Госдумы будут проходить тесты на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутатов от ЛДПР и КПРФ, а также в аппаратах фракций «Единой России» и «Српаведливой России». Информацию довели до депутатов по линии фракции, сказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.