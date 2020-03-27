Центризбирком принял меры по переносу голосования

При этом в ЦИК считают возможным отказаться от механизмов, которые были предусмотрены именно на случай сложной эпидемиологической ситуации, ‒ в частности, речь идет о возможности пролонгировать досрочное голосование на срок до семи дней. Предполагается, что новая дата будет объявлена уже после того, как обстановка нормализуется, уточнила Памфилова. Она призвала коллег из региональных избиркомов использовать полученную передышку для отдыха, так как в перспективе их ждут две кампании, разнесенные во времени, однако следующие одна за другой: совмещения голосования по поправкам в Конституцию с единым днем голосования в сентябре не будет, предупредила Памфилова. Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что скорее всего голосование по поправкам перенесут на конец июня или начало июля.