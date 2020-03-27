Центризбирком принял меры по переносу голосования
ЦИК приостанавливает действия по подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Решение принято на основании указа президента о переносе даты голосования, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Подготовка возобновится, как только позволит эпидемиологическая ситуация. По ее словам, уже выполненные мероприятия не аннулируются, приостанавливаются только действия, которые могут быть опасны в сложившихся условиях, ‒ «никаких подомовых обходов, никакой активной работы с гражданами не предусмотрено».
Информационная и разъяснительная работа, не требующая прямых контактов с гражданами, будет продолжена. Будет работать сайт ЦИК, на телеканалах продолжится показ роликов, разъясняющих те или иные поправки. Ролики, в которых уточняются даты тех или иных действий, в эфир не пойдут. Реклама на баннерах также останется ‒ «даты там нет, это вполне допустимо», считает Памфилова.
Останавливается прием заявлений об участии в голосовании через систему «Мобильный избиратель». Те, что уже были поданы (а за два дня поступило несколько тысяч заявлений), будут аннулированы ‒ ведь по прошествии времени у людей могут измениться планы и ситуации, пояснила Памфилова.
Составление списков избирателей также приостанавливается, но уточнение регистра избирателей, на основании которого составляются списки, будет продолжено.
С 1 апреля должно было начаться досрочное голосование в труднодоступных местностях, оно также будет заморожено. Прием заявок от СМИ на аккредитацию также приостановлен.
Во многих регионах уже начали изготовление бюллетеней и большой объем напечатали. Смысла останавливать этот процесс нет, так как в тексте бюллетеня дата отсутствует и изменения в него вноситься не будут, сказала Памфилова. Обязанность обеспечить сохранность бюллетеней возлагается на избиркомы. Финансирование участковых избирательных комиссий приостанавливается, однако они будут сохранены в существующем составе.
При этом в ЦИК считают возможным отказаться от механизмов, которые были предусмотрены именно на случай сложной эпидемиологической ситуации, ‒ в частности, речь идет о возможности пролонгировать досрочное голосование на срок до семи дней. Предполагается, что новая дата будет объявлена уже после того, как обстановка нормализуется, уточнила Памфилова. Она призвала коллег из региональных избиркомов использовать полученную передышку для отдыха, так как в перспективе их ждут две кампании, разнесенные во времени, однако следующие одна за другой: совмещения голосования по поправкам в Конституцию с единым днем голосования в сентябре не будет, предупредила Памфилова. Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что скорее всего голосование по поправкам перенесут на конец июня или начало июля.