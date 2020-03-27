Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было выявлено 1036 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки это число увеличилось на 196. Больше всего заболевших в Москве ‒ 703. По данным Роспотребнадзора, около 20% от общего количества инфицированных заразились в России при контакте с заболевшими.