В парламенте создадут комиссию по госрасходам на борьбу с коронавирусом

В комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь — от Совета Федерации. Поправкой в Бюджетный кодекс предусматривается, что Минфин будет представлять свои изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 г. для рассмотрения в комиссию по перераспределению бюджетных средств. Ей отводится три дня на их согласование.