В парламенте создадут комиссию по госрасходам на борьбу с коронавирусом
Правительству России разрешат утверждать расходы на борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики, минуя процедуру внесения поправок в бюджет. Функцию утверждения таких трат возьмет на себя специально созданная комиссия по перераспределению бюджетных средств Федерального Собрания. Это предусматривает законопроект, который Госдума планирует принять во втором чтении 31 марта.
В комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь — от Совета Федерации. Поправкой в Бюджетный кодекс предусматривается, что Минфин будет представлять свои изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 г. для рассмотрения в комиссию по перераспределению бюджетных средств. Ей отводится три дня на их согласование.
Поправками в Бюджетный кодекс также приостанавливается ряд его положений, в частности — о распределении между регионами субвенций и субсидий в их бюджеты. Предлагается наделить правительство России правом предоставлять в 2020 г. госгарантии на суммы выше годового объема гарантий и верхнего предела внутреннего госдолга по госгарантиям.
Правительство России ранее одобрило законопроект о поправках в Бюджетный кодекс, который был внесен председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. В первом чтении он был принят 19 марта, комитет по бюджету и налогам рекомендовал документ к принятию во втором чтении в воскресенье, 29 марта, решение принималось опросом.
Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2021 г. законом о бюджете установлен в 12,981 трлн рублей, внешнего — $64,4 млрд, или 56,4 млрд евро. По данным на 29 марта, в России выявлены 1534 заболевших коронавирусом, восемь человек скончались. Больше всего инфицированных в Москве (1014) и Подмосковье (112).