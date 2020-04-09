Песков рассказал о появлении фразы о «печенегах и половцах» в речи Путина
Президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое третье обращение к гражданам фразу о «печенегах и половцах», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это инициатива самого президента.
«Именно он добавил это в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали», – объяснил пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, корректно ли заявление Путина о печенегах и половцах, учитывая, что половцы и печенеги терзали территорию нынешней Украины, и не является ли это заявление территориальной претензией России к Украине, Песков призвал не забывать, что территория, на которой находится Украина, «исторически была Киевской Русью».
«И действительно, печенеги и половцы терзали Киевскую Русь и славянские племена, которые жили к востоку. И не только Киевскую Русь, и Византии тоже много головной боли доставляли. Поэтому Киевскую Русь вы же никуда не денете, вы ее из нашей истории никуда не вычеркнете», – пояснил пресс-секретарь.
Путин 8 апреля выступил с третьим за две недели обращением из-за ситуации с коронавирусом, в котором объявил о мерах поддержки населению, врачам и бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Подводя итоги своего выступления, президент произнес неожиданную фразу о «печенегах и половцах». Полностью фраза звучала так: «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – подвел итог Путин.