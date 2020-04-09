Песков рассказал о появлении фразы о «печенегах и половцах» в речи Путина

Путин 8 апреля выступил с третьим за две недели обращением из-за ситуации с коронавирусом, в котором объявил о мерах поддержки населению, врачам и бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Подводя итоги своего выступления, президент произнес неожиданную фразу о «печенегах и половцах». Полностью фраза звучала так: «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – подвел итог Путин.