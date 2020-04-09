Мишустин назначил проректора РАНХиГС Идрисова своим помощником

В январе Мишустин назначил своим помощником бывшего вице-премьера и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, с 2018 по 2020 г. он был первым замруководителя аппарата правительства. В феврале помощницей премьера стала начальница финансового управления Федеральной налоговой службы Татьяна Воробьева.