Мишустин назначил проректора РАНХиГС Идрисова своим помощником
Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Георгий Идрисов назначен помощником премьера Михаила Мишустина, распоряжение о назначении опубликовано на портале правовой информации.
Идрисов параллельно с должностью проректора РАНХиГС занимает должность директора Института отраслевых рынков и инфраструктуры. С 2010 по 2018 г. он работал ведущим научным сотрудником Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития (ВАВТ).
В январе Мишустин назначил своим помощником бывшего вице-премьера и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, с 2018 по 2020 г. он был первым замруководителя аппарата правительства. В феврале помощницей премьера стала начальница финансового управления Федеральной налоговой службы Татьяна Воробьева.