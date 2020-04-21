Трамп пообещал своим указом остановить иммиграцию в США из-за коронавируса
Президент Дональд Трамп приостановит на неопределенное время иммиграцию в Соединенные Штаты. О скором подписании указа о приостановке американский президент заявил в своем Twitter.
По его словам, такая мера позволит бороться против невидимого врага, т. е. коронавируса, и защитить рабочие места в самой Америке. В сообщении в соцсети не указывается, когда состоится подписание и на какой срок будет действовать временный запрет на иммиграцию в страну.
Ранее из-за коронавируса США ввели запрет на поездки из стран Евросоюза, Китая, Канады, Мексики, Ирана, Южной Кореи. Трамп последовательно выступает за ограничение иммиграции в Штаты, в 2016 г. он в ходе предвыборной компании пообещал построить специальную стену на границе с Мексикой.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США 783 290 человек заразились коронавирусом. Умерли 41 816 человек, 72 329 человек вылечились от COVID-19. Ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции действуют в 42 штатах из 50, подсчитало агентство Reuters. Большинство из них на прошлой неделе заявили о продлении мер против коронавируса на май. Это вызвало волну протестов во многих штатах.