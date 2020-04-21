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Трамп пообещал своим указом остановить иммиграцию в США из-за коронавируса

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Президент Дональд Трамп приостановит на неопределенное время иммиграцию в Соединенные Штаты. О скором подписании указа о приостановке американский президент заявил в своем Twitter.

По его словам, такая мера позволит бороться против невидимого врага, т. е. коронавируса, и защитить рабочие места в самой Америке. В сообщении в соцсети не указывается, когда состоится подписание и на какой срок будет действовать временный запрет на иммиграцию в страну.

Ранее из-за коронавируса США ввели запрет на поездки из стран Евросоюза, Китая, Канады, Мексики, Ирана, Южной Кореи. Трамп последовательно выступает за ограничение иммиграции в Штаты, в 2016 г. он в ходе предвыборной компании пообещал построить специальную стену на границе с Мексикой.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США 783 290 человек заразились коронавирусом. Умерли 41 816 человек, 72 329 человек вылечились от COVID-19. Ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции действуют в 42 штатах из 50, подсчитало агентство Reuters. Большинство из них на прошлой неделе заявили о продлении мер против коронавируса на май. Это вызвало волну протестов во многих штатах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных