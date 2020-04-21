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Секретариат Медведева объяснил правки его поста проблемами с коммуникацией

Ведомости

Замена поста заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Facebook о ситуации на рынке нефти произошла из-за проблем с коммуникацией и связью, рассказали ТАСС в секретариате Медведева. По их словам, из-за этого сначала была опубликована только часть комментария. Кроме того, при публикации финальной версии текст был скорректирован.

Первая редакция поста Дмитрия Медведева /Скриншот страницы Дмитрия Медведева в Facebook

В понедельник, 20 апреля, котировки североамериканской нефти WTI упали до отрицательных значений. Медведев в своем Facebook написал, что происходящее с фьючерсами на нефть напоминает картельный сговор. Чуть позже текст поста изменился: осталась только фраза о возможном картельном сговоре, а два предложения о принципах торговли нефтью, которые предлагается обсудить с партнерами, были удалены. Около 1.30 мск на странице Медведева появилась новая редакция поста. Автор снова вернул на место первую фразу, но в остальных изменил акценты в части принципов торговли нефтью.

Окончательная редакция поста Дмитрия Медведева /Скриншот страницы Дмитрия Медведев в Facebook

Причиной обвала цен на нефть стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели. Вслед за WTi дешевеет и эталонная нефть марки Brent, а также российская нефть сорта Urals.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных