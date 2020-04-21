Секретариат Медведева объяснил правки его поста проблемами с коммуникацией
Замена поста заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Facebook о ситуации на рынке нефти произошла из-за проблем с коммуникацией и связью, рассказали ТАСС в секретариате Медведева. По их словам, из-за этого сначала была опубликована только часть комментария. Кроме того, при публикации финальной версии текст был скорректирован.
В понедельник, 20 апреля, котировки североамериканской нефти WTI упали до отрицательных значений. Медведев в своем Facebook написал, что происходящее с фьючерсами на нефть напоминает картельный сговор. Чуть позже текст поста изменился: осталась только фраза о возможном картельном сговоре, а два предложения о принципах торговли нефтью, которые предлагается обсудить с партнерами, были удалены. Около 1.30 мск на странице Медведева появилась новая редакция поста. Автор снова вернул на место первую фразу, но в остальных изменил акценты в части принципов торговли нефтью.
Причиной обвала цен на нефть стали сообщения о том, что хранилища нефти в американском городе Кушинг, из которого WTI отгружается покупателям, будут полностью заполнены в ближайшие недели. Вслед за WTi дешевеет и эталонная нефть марки Brent, а также российская нефть сорта Urals.