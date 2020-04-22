Американский сенат одобрил выделение почти $500 млрд на больницы и зарплаты

Новые меры помощи вошли в программу защиты зарплат и закон об усилении медицинского обслуживания. Они предусматривают выделение $321 млрд на кредитование малого бизнеса, $60 млрд на отдельную программу экстренного кредитования малых предприятий, $75 млрд на больницы и $25 млрд на тестирование на коронавирус. Ожидается, что Палата представителей проголосует за новый пакет мер 23 апреля, в четверг. Лидеры конгресса заявили, что больше денег для помощи малым предприятиям потребовалось после того, как первоначальный фонд их поддержки $350 млрд исчерпался.