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Американский сенат одобрил выделение почти $500 млрд на больницы и зарплаты

Ведомости

Сенат конгресса США единогласно одобрил выделение $484 млрд дополнительной помощи для пострадавшей от коронавируса экономики США. Общий объем мер поддержки таким образом достигнет суммы около $3 трлн, передает Reuters.

Новые меры помощи вошли в программу защиты зарплат и закон об усилении медицинского обслуживания. Они предусматривают выделение $321 млрд на кредитование малого бизнеса, $60 млрд на отдельную программу экстренного кредитования малых предприятий, $75 млрд на больницы и $25 млрд на тестирование на коронавирус. Ожидается, что Палата представителей проголосует за новый пакет мер 23 апреля, в четверг. Лидеры конгресса заявили, что больше денег для помощи малым предприятиям потребовалось после того, как первоначальный фонд их поддержки $350 млрд исчерпался.

Президент США Дональд Трамп призвал законодателей действовать быстро и написал в своем Twitter, что после одобрения им этого законопроекта начнет обсуждать с конгрессом налоговые льготы для государственных и местных органов власти. Они должны защитить их от потерь доходов из-за коронавирусов и помочь в расходах на инфраструктуру, необходимую для борьбы с коронавирусом и преодоления кризиса.

Законопроект о новом пакете мер станет четвертым крупным законодательным актом, принятым, чтобы облегчить тяжелые экономические и личные потери от коронавирусной инфекции. СOVID-19, по данным агентства, убила более 42 000 американцев и оставила более 22 миллионов человек без работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных