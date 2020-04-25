Путин и Трамп выпустили заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. Его текст опубликован на сайте Кремля.
25 апреля 1945 г. состоялась историческая встреча советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на мосту через реку Эльбу, эта встреча стала предвестником поражения нацистского режима, говорится в заявлении. «Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации объединенных наций от 1942 г.», – отмечается в нем.
«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели»
Путин и Трамп также отметили вклад миллионов работников тыла. Именно они сыграли ключевую роль в обеспечении военных средствами, необходимыми для победы, констатировали президенты. Сегодня, давая отпор вызовам XXI в., Россия и США отдают дать уважения доблести и мужеству все тех, кто сражался вместе для разгрома фашизма, заключили они.