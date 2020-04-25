Путин и Трамп выпустили заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

Путин и Трамп также отметили вклад миллионов работников тыла. Именно они сыграли ключевую роль в обеспечении военных средствами, необходимыми для победы, констатировали президенты. Сегодня, давая отпор вызовам XXI в., Россия и США отдают дать уважения доблести и мужеству все тех, кто сражался вместе для разгрома фашизма, заключили они.