Макрон и Трамп выступили за скорейший созыв «пятерки» членов Совбеза ООН

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, от COVID-19 умерли более 200 000 человек. Число инфицированных превысило 2 млн, полностью излечились более 800 000 человек. В США зарегистрировано более 940 000 случаев заражения, умерли около 54 000, во Франции заразились более 161 000 человек, умерли более 22 000. Пандемией охвачены около 200 стран и регионов мира.