Макрон и Трамп выступили за скорейший созыв «пятерки» членов Совбеза ООН
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон рассчитывают на скорейший созыв совещания пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир по итогам телефонных переговоров Трампа и Макрона.
По словам Дира, в ходе разговора президенты обсудили «позитивные события в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в возобновлении мировой экономики». Они полагают, что на совещании «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН необходимо обсудить «ответ ООН на пандемию». Пресс-секретарь отметил, что оба собеседника считают необходимым реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Президенты также обсудили вопросы межрегионального и двустороннего сотрудничества, сообщил представитель Белого дома.
Трамп 14 апреля объявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса». Американский президент выразил недовольство тем, как ВОЗ действовала с начала пандемии коронавируса, и ее отношениями с властями Китая.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, от COVID-19 умерли более 200 000 человек. Число инфицированных превысило 2 млн, полностью излечились более 800 000 человек. В США зарегистрировано более 940 000 случаев заражения, умерли около 54 000, во Франции заразились более 161 000 человек, умерли более 22 000. Пандемией охвачены около 200 стран и регионов мира.