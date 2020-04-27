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Макрон и Трамп выступили за скорейший созыв «пятерки» членов Совбеза ООН

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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон рассчитывают на скорейший созыв совещания пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир по итогам телефонных переговоров Трампа и Макрона.

По словам Дира, в ходе разговора президенты обсудили «позитивные события в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в возобновлении мировой экономики». Они полагают, что на совещании «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН необходимо обсудить «ответ ООН на пандемию». Пресс-секретарь отметил, что оба собеседника считают необходимым реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Президенты также обсудили вопросы межрегионального и двустороннего сотрудничества, сообщил представитель Белого дома.

Трамп 14 апреля объявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса». Американский президент выразил недовольство тем, как ВОЗ действовала с начала пандемии коронавируса, и ее отношениями с властями Китая.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, от COVID-19 умерли более 200 000 человек. Число инфицированных превысило 2 млн, полностью излечились более 800 000 человек. В США зарегистрировано более 940 000 случаев заражения, умерли около 54 000, во Франции заразились более 161 000 человек, умерли более 22 000. Пандемией охвачены около 200 стран и регионов мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных