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Япония из-за коронавируса запретила въезд в страну из России

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Япония из-за коронавируса запретила въезд из России, Белоруссии, Украины и еще 11 стран Ближнего Востока, Америки и Африки. Такое решение утвердил правительственный штаб по мерам против коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам заседания штаба, передает NHK.

Как сообщил Абэ, запрет на въезд начнет действовать с 29 апреля. Общее количество стран, из которых запрещен въезд на время пандемии коронавируса, достигло 87. Ранее в перечень невъездных власти Японии включили США, Китай, Южную Корею, страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии. Во въезде в страну будет отказано и всем, кто в сроки менее 14 дней посещал территории государств из списка. Кроме того, власти Японии продлили до мая приостановку выдачи виз иностранцам.

Авиасообщение между Россией и Японией прекратилось в конце марта. По данным японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния, общее число заразившихся в стране — более 14 тыс. человек. От COVID-19 умерли 385 человек. 16 апреля премьер Абэ ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая.

В мире случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в почти 200 странах и территориях. Всего с начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, умерли более 204 тыс. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, — 80 949 случаев заражения. Выздоровели 6 767 человек, умерли 747.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных