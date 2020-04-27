Япония из-за коронавируса запретила въезд в страну из России
Япония из-за коронавируса запретила въезд из России, Белоруссии, Украины и еще 11 стран Ближнего Востока, Америки и Африки. Такое решение утвердил правительственный штаб по мерам против коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам заседания штаба, передает NHK.
Как сообщил Абэ, запрет на въезд начнет действовать с 29 апреля. Общее количество стран, из которых запрещен въезд на время пандемии коронавируса, достигло 87. Ранее в перечень невъездных власти Японии включили США, Китай, Южную Корею, страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии. Во въезде в страну будет отказано и всем, кто в сроки менее 14 дней посещал территории государств из списка. Кроме того, власти Японии продлили до мая приостановку выдачи виз иностранцам.
Авиасообщение между Россией и Японией прекратилось в конце марта. По данным японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния, общее число заразившихся в стране — более 14 тыс. человек. От COVID-19 умерли 385 человек. 16 апреля премьер Абэ ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая.
В мире случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в почти 200 странах и территориях. Всего с начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, умерли более 204 тыс. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, — 80 949 случаев заражения. Выздоровели 6 767 человек, умерли 747.