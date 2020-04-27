Япония из-за коронавируса запретила въезд в страну из России

Как сообщил Абэ, запрет на въезд начнет действовать с 29 апреля. Общее количество стран, из которых запрещен въезд на время пандемии коронавируса, достигло 87. Ранее в перечень невъездных власти Японии включили США, Китай, Южную Корею, страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии. Во въезде в страну будет отказано и всем, кто в сроки менее 14 дней посещал территории государств из списка. Кроме того, власти Японии продлили до мая приостановку выдачи виз иностранцам.