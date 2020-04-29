Следственный комитет проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по заявлению сенатора Елены Мизулиной по поводу «негативных публикаций» о предполагаемом наличии у нее двойного гражданства, сообщает источник ТАСС в СК. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, такое заявление Мизулиной поступило, и по нему проведут проверку.
Мизулина сообщила ТАСС, что в январе направила в Генпрокуратуру заявление с просьбой с проверить факт распространения «фейковой и клеветнической информации» о наличии у нее двойного гражданства. Генпрокуратура отправила материалы в министерство внутренних дел, которое установили признаки клеветы и оскорбление представителя власти, сказала сенатор. 28 февраля в МВД вынесли постановление о передаче материалов в СК.
29 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что Мизулина подала заявление о клевете по поводу публикаций газеты «Экспресс-газета» и Telegram-канала «Небожена». Поводом стали публикации о том, что у Мизулиной и других российских политиков есть виды на жительство в Бельгии. Мизулина подтвердила ТАСС, что в запросе шла речь о канале «Небожена», а также других СМИ, которые опубликовали схожие материалы. Сенатор отрицает наличие двойного гражданства, вида на жительство или имущества в других странах.