Следственный комитет проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной

29 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что Мизулина подала заявление о клевете по поводу публикаций газеты «Экспресс-газета» и Telegram-канала «Небожена». Поводом стали публикации о том, что у Мизулиной и других российских политиков есть виды на жительство в Бельгии. Мизулина подтвердила ТАСС, что в запросе шла речь о канале «Небожена», а также других СМИ, которые опубликовали схожие материалы. Сенатор отрицает наличие двойного гражданства, вида на жительство или имущества в других странах.