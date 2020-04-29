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Следственный комитет проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной

Ведомости

Следственный комитет России начал проверку по заявлению сенатора Елены Мизулиной по поводу «негативных публикаций» о предполагаемом наличии у нее двойного гражданства, сообщает источник ТАСС в СК. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, такое заявление Мизулиной поступило, и по нему проведут проверку.

Мизулина сообщила ТАСС, что в январе направила в Генпрокуратуру заявление с просьбой с проверить факт распространения «фейковой и клеветнической информации» о наличии у нее двойного гражданства. Генпрокуратура отправила материалы в министерство внутренних дел, которое установили признаки клеветы и оскорбление представителя власти, сказала сенатор. 28 февраля в МВД вынесли постановление о передаче материалов в СК.

29 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что Мизулина подала заявление о клевете по поводу публикаций газеты «Экспресс-газета» и Telegram-канала «Небожена». Поводом стали публикации о том, что у Мизулиной и других российских политиков есть виды на жительство в Бельгии. Мизулина подтвердила ТАСС, что в запросе шла речь о канале «Небожена», а также других СМИ, которые опубликовали схожие материалы. Сенатор отрицает наличие двойного гражданства, вида на жительство или имущества в других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных