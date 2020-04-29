Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

ФТС остановила контрабанду более 1 млн пачек белорусских сигарет

Ведомости

Незаконная транспортировка в Европу более 1,13 млн пачек белорусских сигарет предотвращена Балтийской таможней ФТС России в апреле 2020 г. Контрабанду пытались провезти в сосновых и дубовых пиломатериалах, в металлических панелях для шумоизоляции, а также в рулонах из стекловолокна, сообщил «Ведомостям» представитель ФТС.

В частности, 15-16 апреля на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни был задержан контейнер с сосновыми досками, направлявшийся в Нидерланды, сообщил собеседник «Ведомостей». После осмотра контейнер был вскрыт. Внутри таможенники обнаружили порядка 1500 досок с вложенными в них 86 000 пачками сигарет. 18-19 апреля на таможенном посту Гавань был вскрыт контейнер и в паллетах с досками таможенники обнаружили около 108 000 пачек белорусских сигарет марки Minsk. В рамках дальнейших оперативных мероприятий обнаружен и склад, на котором производилось упаковка нелегального товара. 22-23 апреля на таможенном посту Лесной порт в контейнере, планируемом к отправке в Бельгию, по итогам осмотра в 480 стальных шумопоглощающих акустических дорожных панелях было найдено порядка 11 тонн белорусских сигарет марок Minsk capital и NZ – всего более 761 000 пачек. 24-28 апреля таможенники на посту Турухтанный был осмотрен контейнер с рулонами теплоизоляции из стекловолокна, следовавший в Словению. В нем было обнаружено 175 000 пачек сигарет марки Minsk.

Для расследования случаев контрабанды табачной продукции таможенники возбудили ряд уголовных дел. Идут следственные действия.

Как сообщил через пресс-службу первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов, «обнаружение в апреле 2020 г. в регионе деятельности Балтийской таможни более 1 млн пачек сигарет с белорусскими акцизными марками – это результат планомерной системной работы таможенных органов по выявлению контрабандных схем».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных