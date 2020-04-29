ФТС остановила контрабанду более 1 млн пачек белорусских сигарет

В частности, 15-16 апреля на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни был задержан контейнер с сосновыми досками, направлявшийся в Нидерланды, сообщил собеседник «Ведомостей». После осмотра контейнер был вскрыт. Внутри таможенники обнаружили порядка 1500 досок с вложенными в них 86 000 пачками сигарет. 18-19 апреля на таможенном посту Гавань был вскрыт контейнер и в паллетах с досками таможенники обнаружили около 108 000 пачек белорусских сигарет марки Minsk. В рамках дальнейших оперативных мероприятий обнаружен и склад, на котором производилось упаковка нелегального товара. 22-23 апреля на таможенном посту Лесной порт в контейнере, планируемом к отправке в Бельгию, по итогам осмотра в 480 стальных шумопоглощающих акустических дорожных панелях было найдено порядка 11 тонн белорусских сигарет марок Minsk capital и NZ – всего более 761 000 пачек. 24-28 апреля таможенники на посту Турухтанный был осмотрен контейнер с рулонами теплоизоляции из стекловолокна, следовавший в Словению. В нем было обнаружено 175 000 пачек сигарет марки Minsk.