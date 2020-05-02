Путин обратится к россиянам 9 мая
Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к вечному огню и выступит с обращением к россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в Instagram ведущий Павел Зарубин.
16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы». По словам президента, парад на Красной площади пройдет, когда отступит угроза инфекции.
На протяжении последних пяти лет президент принимал участие в акции «Бессмертный полк», неся в колонне портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне. В этом году «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за коронавируса. Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.