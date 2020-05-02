Путин обратится к россиянам 9 мая

На протяжении последних пяти лет президент принимал участие в акции «Бессмертный полк», неся в колонне портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне. В этом году «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за коронавируса. Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.