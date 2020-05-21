Путин поздравил Шойгу с днем рождения орденом «За заслуги перед отечеством»
Президент Владимир Путин наградил министра обороны Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. Шойгу исполнилось 65 лет.
Новый орден стал седьмой государственной наградой для Сергея Шойгу, следует из майского рейтинга главных российских орденоносцев, подготовленного изданиями «Проект» и «Открытые медиа». У министра обороны уже есть звание Героя России, Орден Андрея Первозванного, Орден «За заслуги перед Отечеством» (I, II степени), Орден Александра Невского, Орден почета.
На этой неделе Путин также удостоил государственной награды официального представителя МИД Марию Захарову и постоянного представителя России в ООН Василия Небензю, говорится в указе президента от 19 мая, опубликованного на портале правовой информации. Их наградили орденом Почета «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».