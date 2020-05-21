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Путин поздравил Шойгу с днем рождения орденом «За заслуги перед отечеством»

Ведомости

Президент Владимир Путин наградил министра обороны Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. Шойгу исполнилось 65 лет.

Новый орден стал седьмой государственной наградой для Сергея Шойгу, следует из майского рейтинга главных российских орденоносцев, подготовленного изданиями «Проект» и «Открытые медиа». У министра обороны уже есть звание Героя России, Орден Андрея Первозванного, Орден «За заслуги перед Отечеством» (I, II степени), Орден Александра Невского, Орден почета.

На этой неделе Путин также удостоил государственной награды официального представителя МИД Марию Захарову и постоянного представителя России в ООН Василия Небензю, говорится в указе президента от 19 мая, опубликованного на портале правовой информации. Их наградили орденом Почета «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Ранее по теме: Рейтинг орденоносцев: кого Владимир Путин награждает чаще всего

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных