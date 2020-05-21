Путин поздравил Шойгу с днем рождения орденом «За заслуги перед отечеством»

На этой неделе Путин также удостоил государственной награды официального представителя МИД Марию Захарову и постоянного представителя России в ООН Василия Небензю, говорится в указе президента от 19 мая, опубликованного на портале правовой информации. Их наградили орденом Почета «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».