Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса

В опубликованном к сессии, работа которой началась 22 мая, докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна говорится, что в 2020 г. инфляция планируется на уровне 3,5%, а дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП. В 2019 г. темпы роста экономики составили 6,1%. В 2017 г. показатель темпов роста ВВП составил 6,8%, в 2018 г. — 6,6%. Размер ВВП за 2019 г. составил 9 трлн юаней (около $14,4 трлн). С падением экономики Китай столкнулся впервые с 1992 г.