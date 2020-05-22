Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса
Китайское правительство впервые отказалось от целевого показателя темпов роста валового внутреннего продукта. Об этом сообщает с сессии Всекитайского собрания народных представителей The Financial Times.
Издание отмечает, что власти Китая не установил это показатель из-за рекордного с 70-х годов прошлого века экономического спада из-за эпидемии коронавируса. ВВП в первом квартале 2020 г. сократился на 6,8%, так как экономика Китая была остановлена из-за вспышки коронавирусной инфекции, начавшейся в декабре 2019 г. Большинство экономистов прогнозирует спад до половины от прошлогодних экономических показателей, напоминает FT.
В опубликованном к сессии, работа которой началась 22 мая, докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна говорится, что в 2020 г. инфляция планируется на уровне 3,5%, а дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП. В 2019 г. темпы роста экономики составили 6,1%. В 2017 г. показатель темпов роста ВВП составил 6,8%, в 2018 г. — 6,6%. Размер ВВП за 2019 г. составил 9 трлн юаней (около $14,4 трлн). С падением экономики Китай столкнулся впервые с 1992 г.
«Стоит отметить, что мы не определили конкретные цифры годовых темпов роста экономики», — отмечается в докладе. Это объясняется в нем «большой неопределенностью в мировой эпидемической и торгово-экономической ситуации» и «непредсказуемыми факторами на пути развития нашей страны».
За время эпидемии в Китае выявили 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, 78 255 человек выздоровели, 4634 умерли. 31 декабря 2019 г. власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. В марте ВОЗ объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции, которая получила официальное название COVID-19.