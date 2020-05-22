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Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса

Ведомости

Китайское правительство впервые отказалось от целевого показателя темпов роста валового внутреннего продукта. Об этом сообщает с сессии Всекитайского собрания народных представителей The Financial Times.

Издание отмечает, что власти Китая не установил это показатель из-за рекордного с 70-х годов прошлого века экономического спада из-за эпидемии коронавируса. ВВП в первом квартале 2020 г. сократился на 6,8%, так как экономика Китая была остановлена из-за вспышки коронавирусной инфекции, начавшейся в декабре 2019 г. Большинство экономистов прогнозирует спад до половины от прошлогодних экономических показателей, напоминает FT.

В опубликованном к сессии, работа которой началась 22 мая, докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна говорится, что в 2020 г. инфляция планируется на уровне 3,5%, а дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП. В 2019 г. темпы роста экономики составили 6,1%. В 2017 г. показатель темпов роста ВВП составил 6,8%, в 2018 г. — 6,6%. Размер ВВП за 2019 г. составил 9 трлн юаней (около $14,4 трлн). С падением экономики Китай столкнулся впервые с 1992 г.

«Стоит отметить, что мы не определили конкретные цифры годовых темпов роста экономики», — отмечается в докладе. Это объясняется в нем «большой неопределенностью в мировой эпидемической и торгово-экономической ситуации» и «непредсказуемыми факторами на пути развития нашей страны».

За время эпидемии в Китае выявили 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, 78 255 человек выздоровели, 4634 умерли. 31 декабря 2019 г. власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. В марте ВОЗ объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции, которая получила официальное название COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных