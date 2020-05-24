В Гонконге возобновились массовые протесты

Организаторы призывали людей выйти на улицы 24 мая еще до предложения властей Китая ввести в Гонконге закон о национальной безопасности. Но сначала митинг должен был быть против законопроекта о государственном гимне, пишет Reuters. После того как тема акции изменилась, к ней присоединилось большее количество людей, отмечает агентство.