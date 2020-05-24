В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности. Тысячи людей вышли на улицы оживленного торгового района Козуэй-Бей, передает Reuters. Люди выкрикивали «Независимость Гонконга – единственный выход», «Мы за независимость Гонконга» и другие лозунги.
Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. Протестующие кидали в правоохранителей зонтики, бутылки с водой и другие предметы. Также они пытались перекрывать улицы с помощью мусорных ведер, дорожных конусов и различного мусора. Более 40 человек были задержаны.
Воскресный митинг стал самым крупным с начала введения карантина из-за коронавируса. В Китае все еще действует запрет собираться в группы более восьми человек.
Организаторы призывали людей выйти на улицы 24 мая еще до предложения властей Китая ввести в Гонконге закон о национальной безопасности. Но сначала митинг должен был быть против законопроекта о государственном гимне, пишет Reuters. После того как тема акции изменилась, к ней присоединилось большее количество людей, отмечает агентство.
В прошлом году Гонконг захлестнули антиправительственные протесты. Они начались после попытки администрации принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковую часть Китая. Люди опасались, что Пекин будет использовать его для политических преследований. После нескольких месяцев массовых протестов (самые крупные демонстрации собирали 1–2 млн человек при населении 7,4 млн) администрация отозвала законопроект.