Китай хочет усилить контроль над Гонконгом

Когда Гонконг вернулся к Китаю в 1997 г., на его территории стала действовать собственная мини-конституция. В ней говорилось о необходимости принять закон о национальной безопасности, что администрация Гонконга и попыталась сделать в 2003 г. Это спровоцировало демонстрации, в которых участвовало около 500 000 человек. Больше местные власти не предпринимали попыток принять такой закон.