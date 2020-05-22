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Китай хочет усилить контроль над Гонконгом

Принятие закона о национальной безопасности в автономии может спровоцировать новые протесты
Алексей Невельский
Kin Cheung / AP

Китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести в Гонконге закон о национальной безопасности. На следующий день фондовый рынок отреагировал обвалом более чем на 5% – самым сильным за пять лет. Критики утверждают, что закон угрожает автономии Гонконга.

С черновым вариантом законопроекта ознакомилось агентство Reuters. В нем сказано, что Гонконг сохранит «высокую степень автономии», но в случае необходимости органы национальной безопасности Китая смогут там работать официально. В пятницу Ван Чэнь, ответственный секретарь постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва, публично заявил: китайские спецслужбы откроют офисы в Гонконге, чтобы «в случае необходимости» выполнять свои обязанности, поскольку угроза национальной безопасности в Гонконге «растет день ото дня», это уже вопрос обеспечения суверенитета Китая, который требует решения на национальном уровне.

Иностранные дипломаты и юристы считают, что это формализует и усилит присутствие китайских спецслужб в Гонконге, которые сейчас не имеют там исполнительных полномочий. «По сути, это признание что модель «одна страна, две системы» провалилась», — говорит Эрик Чён, профессор права Университета Гонконга (цитата по Reuters).

Зачем это нужно Китаю

Когда Гонконг вернулся к Китаю в 1997 г., на его территории стала действовать собственная мини-конституция. В ней говорилось о необходимости принять закон о национальной безопасности, что администрация Гонконга и попыталась сделать в 2003 г. Это спровоцировало демонстрации, в которых участвовало около 500 000 человек. Больше местные власти не предпринимали попыток принять такой закон.

У протестов в Гонконге и Москве много общего

И в действиях властей, и в позиции недовольных горожан

В прошлом году Гонконг захлестнули антиправительственные протесты. Они начались после попытки администрации принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковую часть Китая. Люди опасались, что Пекин будет использовать его для политических преследований. После нескольких месяцев массовых протестов (самые крупные демонстрации собирали 1–2 млн человек при населении 7,4 млн) администрация отозвала законопроект. Но активисты требовали провести независимое расследование жестких действий полиции, освободить и оправдать арестованных, ввести подлинное всеобщее избирательное право. Власти на это не согласились, и протесты продолжились до пандемии коронавируса.

В мини-конституции Гонконга сказано, что он должен принять закон о национальной безопасности самостоятельно. Но в ней есть лазейки, позволяющие Пекину тоже сделать это при определенных условиях с помощью руководителя местной администрации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на правовых экспертов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных