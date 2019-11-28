Как протесты повлияли на экономику Гонконга
Их последствия видны во всех отраслях
Антиправительственные выступления в Гонконге, длящиеся уже полгода, привели к перебоям в работе магазинов и общественного транспорта, падению числа туристов и мероприятий. Это не проходит бесследно для экономики и вызывает все больше вопросов по поводу будущего Гонконга как международного финансового центра.
Даже цены на недвижимость, самые высокие в мире, начали снижаться.
Начало рецессии
Туризм очень важен для Гонконга: по данным Всемирного банка, в 2018 г. его посетили 28 млн человек. Но в III квартале их число сократилось на 26% в годовом выражении; с начала 1990-х гг. столь масштабное падение произошло лишь второй раз. В результате загрузка отелей в сентябре снизилась до 63%, самого низкого уровня за последние 10 лет, согласно Refinitiv.
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