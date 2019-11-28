Как протесты повлияли на экономику Гонконга

Туризм очень важен для Гонконга: по данным Всемирного банка, в 2018 г. его посетили 28 млн человек. Но в III квартале их число сократилось на 26% в годовом выражении; с начала 1990-х гг. столь масштабное падение произошло лишь второй раз. В результате загрузка отелей в сентябре снизилась до 63%, самого низкого уровня за последние 10 лет, согласно Refinitiv.