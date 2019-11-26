Акции Alibaba подорожали почти на 7% в первый день торгов в Гонконге
Котировки китайской Alibaba в первый день торгов на бирже Гонконга выросли примерно на 6,6%. Во время открытия биржи одна акция компании стоила 187 гонконгских долларов ($23,9), размещение проходило по цене $176. В течение дня цена поднималась до $189,50, составив на закрытии $187,6, свидетельствуют данные торгов (в Гонконге +5 часов к московскому времени).
Всего Alibaba в ходе проведения вторичного листинга выпустила 500 млн обыкновенных акций с дополнительным опционом в 15%. Это позволило компании привлечь в общей сложности 101,2 млрд гонконгских долларов ($12,9 млрд).
Alibaba объявила о начале IPO в Гонконге в середине ноября. Акции компании также торгуются на американской бирже. В 2014 г. Alibaba привлекла на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире.