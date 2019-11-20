Технологии

СМИ: Alibaba может привлечь до $12,9 млрд на IPO в Гонконге

Ведомости
Ведомости

Китайский интернет-гигант Alibaba может привлечь до $12,9 млрд в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. Об этом же сообщили источники Reuters.

По их словам, компания проинформировала инвесторов, что собирается продавать акции по 176 гонконгских долларов ($22,48). Таким образом они будут продаваться с дисконтом в 2,9% к цене на закрытие торгов американскими депозитарными расписками в Нью-Йорке.

Если акции будут продавать по этой цене, то компания может привлечь $88 млрд гонконгских долларов ($11,3 млрд). Эта сумма может вырасти до $12,9 млрд в случае применения опциона доразмещения.

Представитель Alibaba отказался от комментариев.

Размещение Alibaba в Гонконге может стать крупнейшим в этом году, отмечает FT. Reuters обращает внимание, что это будет крупнейшее размещение в Гонконге за девять лет.

Компания объявила о начале IPO в Гонконге в середине ноября. В 2014 г. она привлекла на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире. В 2018 г. акции компании на NYSE подешевели на 22%.

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