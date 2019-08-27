Экономика / Мировая экономика

Как компании в Гонконге реагируют на протесты

Им приходится выбирать между своими сотрудниками и Китаем

Работающие в Гонконге компании оказались перед дилеммой. С одной стороны, многие их сотрудники, как и значительная часть населения, поддерживают антиправительственные протесты. С другой – Китай, где гонконгские протесты уже сравнивают с терроризмом, – их важнейший рынок. Поэтому некоторые начали призывать к мирному разрешению кризиса.

Но пока демонстрации и столкновения с полицией продолжаются, а бизнес несет потери.

Массовые протесты в Гонконге начались 9 июня и изначально были направлены против законопроекта об экстрадиции подозреваемых в материковую часть Китая. Тогда многие компании публично поддержали право своих сотрудников на участие в протестах, и некоторые даже разрешили им брать для этого отгулы, пишет The Wall Street Journal. Но власти Гонконга однозначно не отозвали законопроект, и протесты переросли в продемократическое движение и столкновения с полицией. Это стало беспокоить работодателей, и под давлением Китая они начали менять свою позицию. «Каждая компания в Гонконге оказалась в непростой ситуации», – цитирует издание депутата законодательного собрания Гонконга Майкла Тьена.

Реакция компаний

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