Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Если участник митинга не вышел на работу

Если участник митинга не вышел на работу

Можно ли считать задержание вынужденным прогулом
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS

Сотрудника задержали за участие в демонстрации или митинге, на следующий день он не вышел на работу. Это обычный или вынужденный прогул? Как быть в подобной ситуации?

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) за участие в несанкционированном митинге человека могут задержать на срок до 48 часов на основании ст. 27.5, а в отдельных случаях и до 72 часов. А если добавляется неповиновение законному требованию представителя власти, то применить могут и ст. 20.1 (мелкое хулиганство) – а это означает административный арест на срок до 15 суток. Задержание имеет простое продолжение: сотрудник не пришел на работу, так как оформлял документы в связи с задержанием или находился под арестом.

Можно ли считать такую ситуацию прогулом? Однозначного ответа закон не дает. Определить уважительность причины отсутствия сотрудника должен сам работодатель. Если человек отсутствует на работе более четырех часов подряд и без уважительной причины, это считается прогулом. Прогул – грубый дисциплинарный проступок, и компания может наказать сотрудника. За однократное грубое нарушение п. 6 ст. 81 Трудового кодекса позволяет сразу расторгнуть трудовой договор. Но надо учитывать оба условия: факт прогула и уважительность причины. И если факт отсутствия очевиден, то уважительность причины работодатель должен выяснять. Для этого нужно запросить у сотрудника объяснение, в котором он и напишет, что был задержан за участие в митинге.

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