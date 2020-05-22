США объявили цели в своем противоборстве с Китаем

США объявили цели в своем противоборстве с КитаемВашингтон готов дать Пекину отпор во всех сферах
Долгосрочные цели политики США в отношении Китая сформулированы в опубликованном 20 мая на сайте Белого дома документе, озаглавленном «Стратегический подход США в отношении КНР». Документ подготовлен всеми ведомствами администрации в качестве доклада членам конгресса и разъясняет цели американской политики в отношении Китая в соответствии с принятой в 2017 г. администрацией президента Дональда Трампа Стратегией национальной безопасности.
Все прегрешения Пекина, с американской точки зрения, сведены в документе в три группы вызовов. Первая из них касается торговли и экономики: по мнению администрации США, Китай нарушает нормы ВТО, в которую он вступил в 2001 г., протекционистская политика дает китайским компаниям несправедливые преимущества, а от американских компаний Китай требует передачи технологий. При этом китайцы с помощью кибершпионажа крадут технологические секреты, нарушают интеллектуальные права, а проект «Один пояс – один путь» призван изменить международные правила в пользу КНР. В этом же разделе упомянуто, что экономическая трансформация КНР не сопровождалась политическими реформами, а генсек ЦК КПК Си Цзиньпинь в 2017 г. изменил правила, сделав свой срок правления неограниченным.