США объявили цели в своем противоборстве с Китаем

Все прегрешения Пекина, с американской точки зрения, сведены в документе в три группы вызовов. Первая из них касается торговли и экономики: по мнению администрации США, Китай нарушает нормы ВТО, в которую он вступил в 2001 г., протекционистская политика дает китайским компаниям несправедливые преимущества, а от американских компаний Китай требует передачи технологий. При этом китайцы с помощью кибершпионажа крадут технологические секреты, нарушают интеллектуальные права, а проект «Один пояс – один путь» призван изменить международные правила в пользу КНР. В этом же разделе упомянуто, что экономическая трансформация КНР не сопровождалась политическими реформами, а генсек ЦК КПК Си Цзиньпинь в 2017 г. изменил правила, сделав свой срок правления неограниченным.