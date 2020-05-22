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США объявили цели в своем противоборстве с Китаем

Вашингтон готов дать Пекину отпор во всех сферах
Алексей Никольский
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь /Kevin Lamarque / Reuters

Долгосрочные цели политики США в отношении Китая сформулированы в опубликованном 20 мая на сайте Белого дома документе, озаглавленном «Стратегический подход США в отношении КНР». Документ подготовлен всеми ведомствами администрации в качестве доклада членам конгресса и разъясняет цели американской политики в отношении Китая в соответствии с принятой в 2017 г. администрацией президента Дональда Трампа Стратегией национальной безопасности.

Все прегрешения Пекина, с американской точки зрения, сведены в документе в три группы вызовов. Первая из них касается торговли и экономики: по мнению администрации США, Китай нарушает нормы ВТО, в которую он вступил в 2001 г., протекционистская политика дает китайским компаниям несправедливые преимущества, а от американских компаний Китай требует передачи технологий. При этом китайцы с помощью кибершпионажа крадут технологические секреты, нарушают интеллектуальные права, а проект «Один пояс – один путь» призван изменить международные правила в пользу КНР. В этом же разделе упомянуто, что экономическая трансформация КНР не сопровождалась политическими реформами, а генсек ЦК КПК Си Цзиньпинь в 2017 г. изменил правила, сделав свой срок правления неограниченным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных