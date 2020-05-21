Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

WSJ: США хотят заключить с Россией и Китаем договор о ядерных вооружениях вместо СНВ-III

Ведомости

Маршалл Биллингсли, который в апреле занял пост посланника президента США на переговорах по контролю за вооружениями, намерен в скором времени встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Он будет обсуждать новое предложение США о заключении договора об ограничении ядерных вооружений, в который предлагается включить также и Китай, сообщила The Wall Street Journal.

Этот договор должен прийти на смену договору о стратегических наступательных вооружениях, который в 2010 г. подписали тогдашние президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор СНВ-III, вступивший в силу 5 февраля 2011 г., рассчитан на 10 лет, по взаимной договоренности может быть продлен еще на 5 лет. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.

Биллингсли и Рябков заканчивают работу над повесткой дня своей встречи, которая может пройти в Вене. «Мы договорились как можно скорее, учитывая ситуацию с вирусом COVID, собраться, чтобы начать переговоры», – сказал WSJ высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.

Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России

В Вашингтоне хотят, чтобы новый договор был более масштабным, чем СНВ-III, и включал три стороны – США, Китай и Россию. По словам американских чиновников, это необходимо, потому что в Белом доме прогнозируют рост ядерного арсенала Китая и России.

Ядерный арсенал Китая гораздо меньше, чем у двух других стран, и Пекин ранее неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в трехсторонних соглашениях. Однако, по словам американских чиновников, Биллингсли сказал российским представителям, что им следует помочь усадить китайцев за стол переговоров, пишет WSJ. США также планируют использовать дипломатические рычаги (а, возможно, и экономические, намекнул один чиновник), чтобы сподвигнуть Пекин к дискуссии.

«Я не скажу, что это будет легко. Это нечто новое – трехсторонний договор о контроле за ядерными вооружениями», – сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.

В Вашингтоне также хотят, чтобы новый договор включал все ядерные боеголовки, в том числе те, что находятся на хранении, а также установленные на ракетах малой дальности. Следить за соблюдением такого договора будет гораздо сложнее, чем за ограничением числа межконтинентальных ракет и ракет на подлодках и бомбардировщиках, отмечает WSJ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных