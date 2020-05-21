WSJ: США хотят заключить с Россией и Китаем договор о ядерных вооружениях вместо СНВ-III

Этот договор должен прийти на смену договору о стратегических наступательных вооружениях, который в 2010 г. подписали тогдашние президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор СНВ-III, вступивший в силу 5 февраля 2011 г., рассчитан на 10 лет, по взаимной договоренности может быть продлен еще на 5 лет. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.