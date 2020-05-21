Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

США неоднократно предъявляли претензии к России в рамках договора — в частности, из-за запрета на полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией (Москва признает эти их независимость, а договор запрещает такие полеты вблизи границ третьих стран), ограничений полетов над Калининградской областью. Россия в свою очередь предъявляла претензии к ограничениям США при полетах над их территорией и, в конце концов, отказалась от запрета на полеты вдоль границ Абхазии и Южной Осетии. Что же касается Калининградской области, то речь, с точки зрения России, шла об ограничении их продолжительности, чтобы они не мешали полетам гражданской авиации. При этом сама Россия никогда ранее не выступала с инициативой о выходе из договора.