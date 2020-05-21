Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небеПричиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России
По условиям договора, выход США может состояться через шесть месяцев, отмечает Reuters. Трамп не исключил, что за это время Москва и Вашингтон могут заключить новое соглашение или «сделать что-то, чтобы восстановить старое».
Источники Reuters рассказали, что решение о выходе из договора об открытом небе было принято по итогам шестимесячного рассмотрения, во время которого были обнаружены многочисленные нарушения со стороны России. В качестве примера источники назвали попытки Москвы ограничить полеты США над Грузией и Калининградом. «Стало совершенно ясно, что Америка больше не заинтересована оставаться участником договора об открытом небе», — сказал один из собеседников агентства.
Однако некоторые эксперты, опрошенные Reuters, опасаются, что выход США из договора может спровоцировать аналогичные действия со стороны Москвы, что положит конец наблюдательным полетам над Россией со стороны других членов соглашения. Решение Трампа вывести США из договора является преждевременным и безответственным, сказал агентству Дэрил Кимбалл, руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями.
Выход США из договора будет означать подрыв фундаментального соглашения, которое серьезно укрепляло доверие и безопасность в Европе, заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел России Александр Грушко. «Точно так же под надуманными предлогами они вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. До этого создали непреодолимые препятствия для ратификации соглашения об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе», — отметил он.
ООН выразила обеспокоенность «эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией». Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками являются 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. Фактически речь идет о разведывательных полетах США и их союзников над Россией, и России — над территориями стран НАТО.
США неоднократно предъявляли претензии к России в рамках договора — в частности, из-за запрета на полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией (Москва признает эти их независимость, а договор запрещает такие полеты вблизи границ третьих стран), ограничений полетов над Калининградской областью. Россия в свою очередь предъявляла претензии к ограничениям США при полетах над их территорией и, в конце концов, отказалась от запрета на полеты вдоль границ Абхазии и Южной Осетии. Что же касается Калининградской области, то речь, с точки зрения России, шла об ограничении их продолжительности, чтобы они не мешали полетам гражданской авиации. При этом сама Россия никогда ранее не выступала с инициативой о выходе из договора.