Суд отказался рассматривать часть иска бывшего главы Чувашии к Путину

Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января. Причиной такого решения стала утрата доверия. В этот же день врио главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев. За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения. В январе глава региона во время смотра аварийно-спасательной техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей.