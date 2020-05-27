Суд отказался рассматривать часть иска бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд частично принял исковое заявление бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд вернул заявление Игнатьева в части требований прав на дополнительные социальные гарантии, так как это неподсудно данному суду. Ту часть иска, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, суд принял к производству.
Заявление Игнатьева суд принял к производству 21 мая. Ответчиком в иске указан президент. Первое судебное заседание по делу назначено на 30 июня в 10.00. Дело будет рассматривать судья Вячеслав Кириллов. Больше подробностей в картотеке суда нет.
Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января. Причиной такого решения стала утрата доверия. В этот же день врио главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев. За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения. В январе глава региона во время смотра аварийно-спасательной техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей.