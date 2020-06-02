Кремль исключил влияние ситуации с COVID-19 на явку при голосовании по поправкам
В Кремле надеются, что эпидемиологическая ситуация не повлияет на явку россиян при голосовании по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что дата проведения голосования по поправкам в Основной закон — 1 июля — была назначена накануне. «Она была предложена членами рабочей группы, и была назначена президентом», — сказал Песков.
По словам Пескова, эпидемиологическая ситуация в России улучшается. Через несколько недель ситуация буде существенно лучше, считает он.
Изначально голосование было запланировано на 22 апреля. В конце марта Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. 1 июля как оптимальный день для голосования Путину предложила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. После того, как эту дату одобрили руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр просвещения Сергей Кравцов, Путин утвердил 1 июля днем голосования.