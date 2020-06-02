Кремль исключил влияние ситуации с COVID-19 на явку при голосовании по поправкам

В Кремле надеются, что эпидемиологическая ситуация не повлияет на явку россиян при голосовании по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что дата проведения голосования по поправкам в Основной закон — 1 июля — была назначена накануне. «Она была предложена членами рабочей группы, и была назначена президентом», — сказал Песков.