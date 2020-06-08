Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей. Об этом сообщает палата на своем сайте по итогам проверки.
В сообщении говорится, что Счетная палата проверяла Конституционный и Верховный суды, в том числе судебный департамент при Верховном суде и Московский городской суд, который находится в ведении департамента. По данным проверки, в департаменте и Мосгорсуде аудиторы выявили основные нарушения и недостатки (27 и 17 соответственно). Большая их доля связана с реализацией Федеральной инвестиционной адресной программы. Судебный департамент исполнял функцию госзаказчика по этой программе, финансирование велось по федеральной целевой программе развития судебной системы с 2013-го по 2020 г.
Как сообщает Счетная палата, по этой программе не введены вовремя 12 объектов капитального строительства, на которые израсходовали 4,2 млрд рублей, по состоянию на начало 2020 г. Еще для 7 объектов не разрабатывалась и не утверждена проектная документация. Как уточняется в сообщении, объекты капитального строительства — это здания районных и городских судов в регионах.
Счетная палата пришла к выводу, что судебный департамент при Верховном суде неэффективно распоряжался имуществом, находящимся в пользовании у подведомственных организаций. За прошлый год департамент не учел или учел с нарушениями имущество на сумму около 30 млн рублей. В сообщении указывается, что в ходе проверки Мосгорсуд исправил искажения в годовой бюджетной отчетности на 4,8 млрд рублей.