Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном

В сообщении говорится, что Счетная палата проверяла Конституционный и Верховный суды, в том числе судебный департамент при Верховном суде и Московский городской суд, который находится в ведении департамента. По данным проверки, в департаменте и Мосгорсуде аудиторы выявили основные нарушения и недостатки (27 и 17 соответственно). Большая их доля связана с реализацией Федеральной инвестиционной адресной программы. Судебный департамент исполнял функцию госзаказчика по этой программе, финансирование велось по федеральной целевой программе развития судебной системы с 2013-го по 2020 г.