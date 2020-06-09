Северная Корея отключит линии связи с Южной

В заявлении, опубликованном агентством, говорится, что в понедельник, 8 июня на заседании, посвященном работе отделов по южнокорейским делам, заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль и первая замзаведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон (сестра лидера КНДР Ким Чен Ына) указали на необходимость полного перехода отношений с Южной Кореей «в дела с врагами» и поручили полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом. В сообщении ЦТАК отмечается, что властям КНДР «больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование».