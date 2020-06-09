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Северная Корея отключит линии связи с Южной

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Власти КНДР в полдень 9 июня (6.00 мск) отключат линии связи с Республикой Корея. Такое решение они приняли на заседании в ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении, опубликованном агентством, говорится, что в понедельник, 8 июня на заседании, посвященном работе отделов по южнокорейским делам, заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль и первая замзаведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон (сестра лидера КНДР Ким Чен Ына) указали на необходимость полного перехода отношений с Южной Кореей «в дела с врагами» и поручили полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом. В сообщении ЦТАК отмечается, что властям КНДР «больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование».

В сообщении говорится, что отключение линий связи станет одним из шагов первого этапа блокировки любых контактов с «элементами Южной Кореи». В будущем власти КНДР намерены принять дополнительные решения, направленные на ограничения взаимодействия с республикой Корея. Несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки. Народ Северной Кореи «был разгневан предательским и коварным поведением южнокорейских властей, с которыми нам еще предстоит свести множество счетов», — говорится в заявлении ЦТАК.

Как пишет Reuters, официальные заявления властей КНДР свидетельствует о неудаче оттепели в отношениях двух стран, которая длилась почти два года. Обе Кореи остаются в состоянии войны, потому что Корейская война 1950-1953 гг. закончилась перемирием, а не мирным договором, отмечает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных