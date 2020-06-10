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Песков объяснил смертность от COVID-19 в России эффективным здравоохранением

Ведомости

Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России обусловлены высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос журналиста о занижении данных о смертности от COVID-19 в России.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему в России умирает от инфекции меньше людей, чем в других странах и не может ли это быть следствием манипуляций со статистикой, Песков сказал: «Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» Он прокомментировал и показатели заболеваемости в России, объяснив большое количество выявленных случае заражения коронавирусом массовым характером тестирования на его наличие. «Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Владимира Путина не заботит, как сказывается пандемия на рейтинге президента. «[...] если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения», — сказал Песков. По его словам, Путина больше заботит то, какое влияние пандемия «оказывает на экономику страны». Пресс-секретарь президента рассказал, что связывает надежды на улучшение отношений между США и Россией с президентскими выборами в Америке, которые пройдут в ноябре.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. 11 мая сразу два издания — Financial Times и The New York Times — опубликовали статьи о возможном занижении данных о смертности от коронавируса в России. 13 мая на ту же тему была опубликована колонка колумниста Bloomberg, посвященная «провалу путинских реформ» в здравоохранении. Все публикации стали предметом критики и обвинений в адрес изданий со стороны российских дипломатов, депутатов и чиновников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных