Песков объяснил смертность от COVID-19 в России эффективным здравоохранением

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему в России умирает от инфекции меньше людей, чем в других странах и не может ли это быть следствием манипуляций со статистикой, Песков сказал: «Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» Он прокомментировал и показатели заболеваемости в России, объяснив большое количество выявленных случае заражения коронавирусом массовым характером тестирования на его наличие. «Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете», — сказал пресс-секретарь президента.