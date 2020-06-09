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Кремль отказался считать слишком стремительным снятие ограничений в Москве

По словам Пескова, Собянин согласовал свое решение с правительственным штабом
Алена Якушова Светлана Бочарова
Евгений Разумный / Ведомости

Кремль не считает снятие ограничений в Москве слишком стремительным, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Почему слишком стремительно? Какие-то ограничения остаются, какие-то ограничения будут сниматься по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня режима самоизоляции, который до этого был продлен до 14 июня.

На замечание корреспондента о том, что эпидемиологи считают преждевременным смягчение режима в Москве, указывая на соответствие нынешней эпидемиологической ситуации в городе мартовским максимумам Испании, официальный представитель Кремля заявил, что, наверное, не все врачи-эпидемиологи так считают. «Есть врачи, которые согласны с этим решением, есть врачи, которые придерживаются иной точки зрения. Естественно, любой глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях», – сказал Песков. По его словам, ответственность за снятие ограничений мэр Москвы полностью взял на себя.

Отвечая на вопрос, согласовал ли Собянин отмену большинства ограничений с Кремлем и какие аргументы привел в пользу такого решения, Песков напомнил, что речь идет о реализации полномочий, которыми были наделены главы регионов. «Президент, если помните, еще в самом начале этой ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом. Что, естественно, и было сделано», – пояснил пресс-секретарь.

Парадное освобождение

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Говоря о дисциплине жителей Москвы при соблюдении эпидемиологических ограничений, Песков отметил, что были моменты, когда она «оставляла желать лучшего». Но за счет большего информирования населения и лучшего понимания опасности коронавирусной инфекции горожане стали ответственнее соблюдать все ограничения, сказал представитель Кремля.

О снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до конца июня Собянин говорил еще в начале месяца. Он обещал снять большинство ограничений до июля, но предупреждал, что санитарные ограничения в столице придется сохранить еще не один месяц. Полного возвращения к доковидной жизни можно ожидать только к февралю будущего года, также говорил мэр.

8 июня Собянин объявил об отмене ограничений в три этапа. С 9 июня прекращается принудительная самоизоляция горожан, отменяются цифровые пропуска и графики прогулок, разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и театров, снимается ограничение на посещение кладбищ. С 16 июня открываются музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, разрешаются спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начнут работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновится навигация по Москве-реке.

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Объясняя свое решение, Собянин отметил, что уже несколько недель пандемия идет на спад. По официальным данным, суточный прирост больных с коронавирусом в Москве упал с 6000 человек в начале мая до менее 2000 человек со 2 июня. Сегодня число новых случаев заражения в столице (1572) стало минимальным с 16 апреля, по данным оперштаба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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