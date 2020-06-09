Кремль отказался считать слишком стремительным снятие ограничений в Москве

На замечание корреспондента о том, что эпидемиологи считают преждевременным смягчение режима в Москве, указывая на соответствие нынешней эпидемиологической ситуации в городе мартовским максимумам Испании, официальный представитель Кремля заявил, что, наверное, не все врачи-эпидемиологи так считают. «Есть врачи, которые согласны с этим решением, есть врачи, которые придерживаются иной точки зрения. Естественно, любой глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях», – сказал Песков. По его словам, ответственность за снятие ограничений мэр Москвы полностью взял на себя.