Кремль отказался считать слишком стремительным снятие ограничений в Москве

Кремль отказался считать слишком стремительным снятие ограничений в МосквеПо словам Пескова, Собянин согласовал свое решение с правительственным штабом
Кремль не считает снятие ограничений в Москве слишком стремительным, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Почему слишком стремительно? Какие-то ограничения остаются, какие-то ограничения будут сниматься по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня режима самоизоляции, который до этого был продлен до 14 июня.
На замечание корреспондента о том, что эпидемиологи считают преждевременным смягчение режима в Москве, указывая на соответствие нынешней эпидемиологической ситуации в городе мартовским максимумам Испании, официальный представитель Кремля заявил, что, наверное, не все врачи-эпидемиологи так считают. «Есть врачи, которые согласны с этим решением, есть врачи, которые придерживаются иной точки зрения. Естественно, любой глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях», – сказал Песков. По его словам, ответственность за снятие ограничений мэр Москвы полностью взял на себя.
Отвечая на вопрос, согласовал ли Собянин отмену большинства ограничений с Кремлем и какие аргументы привел в пользу такого решения, Песков напомнил, что речь идет о реализации полномочий, которыми были наделены главы регионов. «Президент, если помните, еще в самом начале этой ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом. Что, естественно, и было сделано», – пояснил пресс-секретарь.
Говоря о дисциплине жителей Москвы при соблюдении эпидемиологических ограничений, Песков отметил, что были моменты, когда она «оставляла желать лучшего». Но за счет большего информирования населения и лучшего понимания опасности коронавирусной инфекции горожане стали ответственнее соблюдать все ограничения, сказал представитель Кремля.
О снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до конца июня Собянин говорил еще в начале месяца. Он обещал снять большинство ограничений до июля, но предупреждал, что санитарные ограничения в столице придется сохранить еще не один месяц. Полного возвращения к доковидной жизни можно ожидать только к февралю будущего года, также говорил мэр.
8 июня Собянин объявил об отмене ограничений в три этапа. С 9 июня прекращается принудительная самоизоляция горожан, отменяются цифровые пропуска и графики прогулок, разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и театров, снимается ограничение на посещение кладбищ. С 16 июня открываются музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, разрешаются спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начнут работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновится навигация по Москве-реке.
Объясняя свое решение, Собянин отметил, что уже несколько недель пандемия идет на спад. По официальным данным, суточный прирост больных с коронавирусом в Москве упал с 6000 человек в начале мая до менее 2000 человек со 2 июня. Сегодня число новых случаев заражения в столице (1572) стало минимальным с 16 апреля, по данным оперштаба.