С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропускаЧерез неделю заработают летние кафе, а через две недели – фитнес-клубы
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС. Позже мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к горожанам, в котором подтвердил отмену пропусков и самоизоляции, а также рассказал о графике снятия других ограничений.
Согласно указу Собянина с 9 июня снимаются ограничения для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, открываются салоны красоты, косметические салоны, фотостудии, агентства по подбору персонала, городские кладбища, видео- и звукозаписывающие компании. В полном объеме заработают ветеринарные услуги и каршеринг, для работников откроются образовательные учреждения, а театры, цирки и концертные залы смогут возобновить работу без репетиций для зрителей.
С 16 июня в Москве откроются летние веранды кафе, стоматологические клиники, туристические и рекламные агентства, а также риэлторские, юридические и консалтинговые компании. Смогут заработать по предварительной записи библиотеки, а музеи, зоопарки и выставочные залы будут пускать посетителей по электронным билетам и с ограничением по числу посетителей. Возобновятся спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
С 23 июня смогут возобновить работу физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, библиотеки, детские сады, компании речного транспорта, детские и спортивные площадки.
При этом норма, по которой москвичи обязаны носить маски и перчатки, новым указом Собянина не отменяется. Кроме того, в документе отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки даты снятия ограничений могут быть сдвинуты.
27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции, введенный в столице еще в марте, до 14 июня и объявил двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику. С 1 июня стало обязательным ношение медицинских масок при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте необходимо носить еще и перчатки. Также с 1 июня в Москве открылись непродовольственные магазины, химчистки и мастерские, автосалоны, заработали крупные торговые центры.
По последним данным оперштаба, в Москве заразились коронавирусом 197 018 человек. Более половины заболевших – 104 347 пациентов – уже выздоровели, 2970 инфицированных умерли.