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С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Через неделю заработают летние кафе, а через две недели – фитнес-клубы
Алена Якушова
Василий Кузьмиченок / ТАСС

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС. Позже мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к горожанам, в котором подтвердил отмену пропусков и самоизоляции, а также рассказал о графике снятия других ограничений.

Согласно указу Собянина с 9 июня снимаются ограничения для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, открываются салоны красоты, косметические салоны, фотостудии, агентства по подбору персонала, городские кладбища, видео- и звукозаписывающие компании. В полном объеме заработают ветеринарные услуги и каршеринг, для работников откроются образовательные учреждения, а театры, цирки и концертные залы смогут возобновить работу без репетиций для зрителей.

С 16 июня в Москве откроются летние веранды кафе, стоматологические клиники, туристические и рекламные агентства, а также риэлторские, юридические и консалтинговые компании. Смогут заработать по предварительной записи библиотеки, а музеи, зоопарки и выставочные залы будут пускать посетителей по электронным билетам и с ограничением по числу посетителей. Возобновятся спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

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С 23 июня смогут возобновить работу физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, библиотеки, детские сады, компании речного транспорта, детские и спортивные площадки.

При этом норма, по которой москвичи обязаны носить маски и перчатки, новым указом Собянина не отменяется. Кроме того, в документе отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки даты снятия ограничений могут быть сдвинуты.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции, введенный в столице еще в марте, до 14 июня и объявил двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику. С 1 июня стало обязательным ношение медицинских масок при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте необходимо носить еще и перчатки. Также с 1 июня в Москве открылись непродовольственные магазины, химчистки и мастерские, автосалоны, заработали крупные торговые центры.

По последним данным оперштаба, в Москве заразились коронавирусом 197 018 человек. Более половины заболевших – 104 347 пациентов – уже выздоровели, 2970 инфицированных умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных