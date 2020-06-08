С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

С 16 июня в Москве откроются летние веранды кафе, стоматологические клиники, туристические и рекламные агентства, а также риэлторские, юридические и консалтинговые компании. Смогут заработать по предварительной записи библиотеки, а музеи, зоопарки и выставочные залы будут пускать посетителей по электронным билетам и с ограничением по числу посетителей. Возобновятся спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.