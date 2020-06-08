Россиянам разрешили выезжать за рубеж к родственникам, на работу и лечение

Авиасообщение с другими странами Россия полностью закрыла в конце марта, за исключением вывозных, почтовых и чартерных рейсов. Первые ограничения начались в начале февраля с полетов в Китай, а затем в Южную Корею, Иран и еще несколько стран. В марте под ограничения попали рейсы в некоторые европейские страны, ставшие новым очагом инфекции. С 27 марта было полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, а с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника.