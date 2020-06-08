Россиянам разрешили выезжать за рубеж к родственникам, на работу и лечение

Россиянам разрешили выезжать за рубеж к родственникам, на работу и лечениеЧастично открыты границы и для въезда в Россию, объявил премьер Мишустин
Правительство разрешило россиянам выезжать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также на работу или учебу. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам премьера, также смогут въехать в Россию иностранцы, которым необходимо пройти лечение в российских медучреждениях, и те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе.
Россия ограничила въезд иностранцев и выезд большинства россиян еще в марте из-за пандемии коронавируса, напомнил Мишустин. «Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», ‒ сказал он, отметив, что в правительство поступило много обращений от людей, которым необходимо помочь заболевшим родственникам или выехать из России в силу других причин.
Говоря о результатах борьбы с коронавирусом, Мишустин отметил, что прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает 2%, а в Москве и вовсе 1%. Проведено почти 12,5 млн тестов и зарегистрировано 40 различных тест-систем, более половины из которых отечественного производства, рассказал премьер. По его словам, ситуация стабилизировалась по числу госпитализаций пациентов в стационарах, сохраняется резерв больничных коек. «Риски для людей все еще есть. Следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию», ‒ подчеркнул Мишустин.
Возобновить полеты за рубеж Россия может с 15 июля, с таким предложением Росавиация обратится в Роспотребнадзор, сообщили накануне СМИ со ссылкой на источники. По их данным, сначала планируется возобновить авиасообщение с 15 странами, вероятно, ЕврАзЭС и СНГ. 8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точной даты возобновления авиасообщения пока нет, но эта тема ‒ на повестке дня.
Авиасообщение с другими странами Россия полностью закрыла в конце марта, за исключением вывозных, почтовых и чартерных рейсов. Первые ограничения начались в начале февраля с полетов в Китай, а затем в Южную Корею, Иран и еще несколько стран. В марте под ограничения попали рейсы в некоторые европейские страны, ставшие новым очагом инфекции. С 27 марта было полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, а с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника.